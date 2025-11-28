Воробьёв высказался об истекающем контракте капитана «Локомотива» Баринова

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос о контракте капитана и полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова, заканчивающемся грядущим летом.

«Истекающий контракт Баринова? Это уже личное дело между игроком и клубом, я ничего здесь не могу сказать. Баринов — наш кэп, лидер. Всем, конечно, хочется, чтобы он остался», — приводит слова Воробьёва Legalbet.

Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 27 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 9 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»: