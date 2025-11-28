Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Булыкин: Романов встряхнул команду и показывает неплохой результат в «Спартаке»

Булыкин: Романов встряхнул команду и показывает неплохой результат в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

— Что можете сказать о ближайшем противостоянии Талалаева и Романова в матче «Балтика» — «Спартак»?
— Для меня самое главное противостояние — «Спартак» — «Динамо», которое будет через неделю. А «Балтика» — «Спартак»? Думаю, здесь «Спартак» — фаворит и должен выжить максимум из этой ситуации. Тем более там сейчас тренер, который встряхнул команду и показывает неплохой результат, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
