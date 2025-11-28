Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Юрий Сёмин: мне нравится Матвей Кисляк, он заметен каждый матч

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин назвал лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги, отметив выступление полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Мне нравится Кисляк, он заметен каждый матч. Мне нравится Глебов. Батраков получал премию «Первая пятёрка» в прошлом году. Дмитриев был у меня третьим. Четвёртого и пятого найдём», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Кисляк провёл 24 матча во всех турнирах за клуб, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его одноклубник Кирилл Глебов в 20 встречах набрал 6+2 по системе «гол+пас».

