Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Игрок «Динамо» Окишор считает, что способен достичь таких же высот, как и Бернарду Силва

18-летний хавбек московского «Динамо» Виктор Окишор высказал мнение, что он может добиться тех же карьерных высот, что и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«У меня такой же потенциал в Football Manager, как у Бернарду Силвы? Я видел это, да. Интересно, ну, классно, просто приятно. Смогу ли достичь таких же высот, как Бернарду Силва? 100% смогу, как получится, посмотрим», — приводит слова Окишора «Советский спорт».

Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За этот период он шесть раз выиграл английскую Премьер-лигу. В 2023 году полузащитник стал победителем Лиги чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

