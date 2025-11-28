Скидки
Валерий Газзаев: Глебов и Кисляк станут звёздами европейского уровня

Валерий Газзаев: Глебов и Кисляк станут звёздами европейского уровня
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нападающий красно-синих Кирилл Глебов и полузащитник армейцев Матвей Кисляк станут звёздами европейского уровня, если ничего не случится.

«С одной стороны, мы находимся в изоляции. Сейчас появляются талантливые игроки, они будущее национальной сборной. Лучший — Глебов. Скорость и техника — самые главные качества, которыми должен обладать игрок. И, конечно, Кисляк. Они станут звёздами европейского уровня, если ничего не случится», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

