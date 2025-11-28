Скидки
Сотрудник Transfermarkt рассказал, почему Роналду отписался от портала в соцсетях

Комментарии

Один из сотрудников статистического сайта Transfermarkt рассказал, как нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отписался от портала в социальных сетях из-за несогласия со своей рыночной стоимостью в 2018 году.

«Игроки обращают внимание на Transfermarkt. Яркий пример — Криштиану Роналду, который был возмущён падением своей рыночной стоимости со € 120 млн до € 75 млн в период с 2018 по 2019 год в возрасте 34 лет и решил нас заблокировать. Но, к счастью, всё закончилось хорошо: в прошлом году Криштиану снова подписался на нас», – приводит слова сотрудника Transfermarkt Sport.es.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 17 матчей за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

