Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Артета — перед матчем с «Челси»: нам предстоит сыграть с очень сильным соперником

Артета — перед матчем с «Челси»: нам предстоит сыграть с очень сильным соперником
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался перед предстоящей игрой 13-го тура английской Премьер-лиги, его команде предстоит встретиться с «Челси».

30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
«Это важный матч, большое лондонское дерби, нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который находится в отличной форме. Мы знаем, какой вызов нам предстоит, какие возможности у нас будут в воскресенье, поэтому полностью к этому готовы. После победы над «Тоттенхэмом» дома нужно было провести встречу с «Баварией», это сделали, теперь нам предстоит следующая игра. И мы невероятно мотивированы», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Челси» располагается на второй строчке, у команды в активе 23 очка.

