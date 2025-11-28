Артета — перед матчем с «Челси»: нам предстоит сыграть с очень сильным соперником

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался перед предстоящей игрой 13-го тура английской Премьер-лиги, его команде предстоит встретиться с «Челси».

«Это важный матч, большое лондонское дерби, нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который находится в отличной форме. Мы знаем, какой вызов нам предстоит, какие возможности у нас будут в воскресенье, поэтому полностью к этому готовы. После победы над «Тоттенхэмом» дома нужно было провести встречу с «Баварией», это сделали, теперь нам предстоит следующая игра. И мы невероятно мотивированы», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Челси» располагается на второй строчке, у команды в активе 23 очка.