Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Жоао Виктор назвал матч со «Спартаком» самым запоминающимся за время игры в ЦСКА

Комментарии

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил, какой матч ему запомнился больше всего за три месяца выступлений в московской команде.

«Наверное, это домашнее дерби со «Спартаком». Я бы даже назвал это не просто противостоянием, а отдельным состязанием. Вроде бы эта игра даже стала рекордной по посещаемости в нынешнем сезоне. И то, что творилось на стадионе, было невероятно! Каждый футболист мечтает играть в такой атмосфере и быть частью большого события.

Соперник? Здесь тоже отвечу про «Спартак». Та игра завершилась со счётом 3:2, про недавнюю встречу знаете сами. У них качественная и квалифицированная команда, это был непростой для нас матч», — приводит слова Виктора пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоялся 5 октября. Во встрече 16-го тура чемпионата России (22 ноября) красно-синие уступили со счётом 0:1.

Комментарии
