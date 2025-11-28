Артета — о чемпионских амбициях «Челси»: полностью этого заслуживают
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах «Челси» на победу в английской Премьер-лиге, перед игрой 13-го тура между командами.
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, мы все в этом списке. И они там, потому что полностью этого заслуживают. То, что они сделали за последние несколько лет, состав, длина скамейки, уровень мастерства игроков, тренер и тренерский штаб – всё это делает происходящее очень и очень позитивным», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
После 12 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Челси» располагается на второй строчке, у команды в активе 23 очка.
Пеллегрини продлил контракт с «Бетисом» Официально
