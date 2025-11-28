Президент «Барселоны» рассказал об общении с Фликом после разгрома в матче с «Челси»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об общении с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом и футболистами после поражения в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» со счётом 0:3.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Разговаривал с Фликом по возвращении из Лондона… Мне понравилась его реакция и реакция команды. Думаю, что этот результат станет поворотным моментом. На протяжении истории неудачные игры часто подталкивали нас к успешному сезону. Я уверен в этом», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
«Барселона» играла с «Челси» в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо на 44-й минуте.
Материалы по теме
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
