Иско и Амрабат не сыграют с «Севильей» после столкновения друг с другом в игре ЛЕ

Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат пропустят матч 14-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за столкновения в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport.es. Напомним, игроки врезались друг в друга во встрече с нидерландским клубом и покинули поле на 10-й и 15-й минутах.

По информации издания, Амрабат может не сыграть за зелёно-белых на протяжении двух недель. Иско вернётся в строй в лучшем случае к матчу с «Хетафе» 21 декабря. Испанец повредил голеностоп и колено, на которое ему наложили семь швов.

После 13 туров Ла Лиги «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.