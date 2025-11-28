Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Иско и Амрабат не сыграют с «Севильей» после столкновения друг с другом в игре ЛЕ

Иско и Амрабат не сыграют с «Севильей» после столкновения друг с другом в игре ЛЕ
Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат пропустят матч 14-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за столкновения в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport.es. Напомним, игроки врезались друг в друга во встрече с нидерландским клубом и покинули поле на 10-й и 15-й минутах.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, Амрабат может не сыграть за зелёно-белых на протяжении двух недель. Иско вернётся в строй в лучшем случае к матчу с «Хетафе» 21 декабря. Испанец повредил голеностоп и колено, на которое ему наложили семь швов.

После 13 туров Ла Лиги «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Фото
Одноклубники Иско и Амрабат были заменены после того, как врезались друг в друга в игре ЛЕ
