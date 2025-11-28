Иско и Амрабат не сыграют с «Севильей» после столкновения друг с другом в игре ЛЕ
Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат пропустят матч 14-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за столкновения в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport.es. Напомним, игроки врезались друг в друга во встрече с нидерландским клубом и покинули поле на 10-й и 15-й минутах.
Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации издания, Амрабат может не сыграть за зелёно-белых на протяжении двух недель. Иско вернётся в строй в лучшем случае к матчу с «Хетафе» 21 декабря. Испанец повредил голеностоп и колено, на которое ему наложили семь швов.
После 13 туров Ла Лиги «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Комментарии
