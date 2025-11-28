Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Немыслимая ложь». Нагучев — о словах Бубнова про подслушивание матерной речи Семака

«Немыслимая ложь». Нагучев — о словах Бубнова про подслушивание матерной речи Семака
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию, что он сообщил Александру Бубнову, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак кричал матом на футболистов сине-бело-голубых в перерыве матча 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:2). Нагучев был комментатором матча. Ранее Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сказал: «Уже доходились до того, что на них Семак, не знаю, Шнякин или кто там сказал, кто там комментировал, шёл мимо раздевалки, [так вот Семак] стал на них матом орать».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Рубрика «Новости из головы совершенно постороннего человека» открывается Александром Бубновым, с которым я не только никогда в жизни не разговаривал, но и видел его вживую в последний раз в Тарасовке на тренировке «Спартака» Микаэля Лаудрупа. 16 лет назад это было.

Этот пост я привязал к кружочкам, где рассказываю как устроена комментаторская в Нижнем Новгороде. Как я мог спуститься в перерыве вниз, подслушать Семака и вернуться, известно только легенде.

И ещё. Если бы Александр Викторович хоть раз вышел из студии «Коммент.Шоу» посмотреть футбол не из 1983 года, а в 2025-м, он бы узнал, как устроена подтрибунка в Нижнем Новгороде, комментатор не может пройти мимо раздевалки, туда не пускает охрана. И тогда бы не появилась эта немыслимая ложь.

Дуойка за инсайды», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Бубнов сообщил, что Семак орал матом на игроков «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android