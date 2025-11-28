Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко считает, что «Балтика» не сможет побороться за топ-3 в РПЛ

Червиченко считает, что «Балтика» не сможет побороться за топ-3 в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему не верит в попадание калининградской «Балтики» в топ-3 Российской Премьер-Лиги.

— Вы сказали, что сказка «Балтики» рано или поздно закончится. Не верите, что команда сможет побороться за топ-3?
— Думаю, этого не будет. Скорее всего, в межсезонье у них выкупят Бевеева и Петрова — двух—трёх лидеров. При их уходе, мне кажется, команда структурно посыпется, будет невозможен такой результат. Придётся кого-то продавать, просто из-за того что будет предложение, от которого невозможно отказаться. Команда структурно выстроена. Все на поле знают кто и что делает. Они очень сыграны. Как только придётся выдумывать что-то новое, здесь будут проблемы, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 16 туров подопечные Андрея Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Материалы по теме
«Победу над «Спартаком» отмечали неделю». Первый успех «Балтике» в элите принёс Помазун!
«Победу над «Спартаком» отмечали неделю». Первый успех «Балтике» в элите принёс Помазун!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android