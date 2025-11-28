Червиченко считает, что «Балтика» не сможет побороться за топ-3 в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему не верит в попадание калининградской «Балтики» в топ-3 Российской Премьер-Лиги.

— Вы сказали, что сказка «Балтики» рано или поздно закончится. Не верите, что команда сможет побороться за топ-3?

— Думаю, этого не будет. Скорее всего, в межсезонье у них выкупят Бевеева и Петрова — двух—трёх лидеров. При их уходе, мне кажется, команда структурно посыпется, будет невозможен такой результат. Придётся кого-то продавать, просто из-за того что будет предложение, от которого невозможно отказаться. Команда структурно выстроена. Все на поле знают кто и что делает. Они очень сыграны. Как только придётся выдумывать что-то новое, здесь будут проблемы, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 16 туров подопечные Андрея Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.