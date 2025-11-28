Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Флик — о Рафинье: один из самых целеустремлённых игроков в команде

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о 28-летнем полузащитнике своей команды Рафинье.

«Он один из самых целеустремлённых игроков в команде, мне его очень не хватало. Рафинья действительно соответствует нашей философии и оказывает положительное влияние на нашу игру. Он действительно хочет показать, насколько хорош, хочу, чтобы он это сделал», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

В конце сентября Рафинья получил повреждение во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1), после чего случились два рецидива во время тренировок. Игрок вышел на поле в концовке матча 13-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао, а также принял участие в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'
