«Ман Сити» может побороться с «Реалом» за полузащитника из Ла Лиги — Daily Mail

«Манчестер Сити» присоединился к «Арсеналу» в борьбе за полузащитника «Эльче» Родриго Мендосу. 20-летний футболист также находится в поле зрения мадридского «Реала». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, по качествам Мендоса похож на полузащитника «Барселоны» Педри, особенно в том, как он читает игру и находит свободные зоны.

В нынешнем сезоне полузащитник «Эльче» принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

