Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк обратился к болельщикам «Ливерпуля» на фоне неудачного выступления команды

Ван Дейк обратился к болельщикам «Ливерпуля» на фоне неудачного выступления команды
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обратился к болельщикам клуба на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

«Мы переживаем один из самых сложных моментов в этом сезоне, но справимся. Верю в эту команду всем сердцем. Нам ничего не достается просто так — за всё вынуждены бороться, этот момент не является исключением. Мы не сдадимся. Каждый вызов — это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и демонстрировать свою силу. Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

В среду 26 ноября «Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд во всех соревнованиях, проиграв в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСВ со счётом 1:4. До этого команда уступила в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android