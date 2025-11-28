Ван Дейк обратился к болельщикам «Ливерпуля» на фоне неудачного выступления команды

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обратился к болельщикам клуба на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

«Мы переживаем один из самых сложных моментов в этом сезоне, но справимся. Верю в эту команду всем сердцем. Нам ничего не достается просто так — за всё вынуждены бороться, этот момент не является исключением. Мы не сдадимся. Каждый вызов — это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и демонстрировать свою силу. Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

В среду 26 ноября «Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд во всех соревнованиях, проиграв в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСВ со счётом 1:4. До этого команда уступила в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).