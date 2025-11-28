11 футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом — The Sun

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово поддержать главного тренера Рубена Аморима и приобрести новых футболистов грядущим летом. Однако для этого придётся продать или отпустить действующих игроков «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы могут расстаться с полузащитниками Бруну Фернандешем, Каземиро, Кобби Майну, Мануэлем Угарте, защитниками Гарри Магуайром, Тиреллом Маласиа, нападающими Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом, Джошуа Зиркзее и Расмусом Хойлундом. Также не исключено, что «Манчестер Юнайтед» отпустит вратаря Алтая Байындыра.

Подчёркивается, что грядущим летом «красные дьяволы» могут купить несколько полузащитников, нового вратаря и крайнего нападающего.

