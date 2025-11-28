Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

11 футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом — The Sun

11 футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом — The Sun
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово поддержать главного тренера Рубена Аморима и приобрести новых футболистов грядущим летом. Однако для этого придётся продать или отпустить действующих игроков «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы могут расстаться с полузащитниками Бруну Фернандешем, Каземиро, Кобби Майну, Мануэлем Угарте, защитниками Гарри Магуайром, Тиреллом Маласиа, нападающими Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом, Джошуа Зиркзее и Расмусом Хойлундом. Также не исключено, что «Манчестер Юнайтед» отпустит вратаря Алтая Байындыра.

Подчёркивается, что грядущим летом «красные дьяволы» могут купить несколько полузащитников, нового вратаря и крайнего нападающего.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить трёх игроков зимой — Daily Mail

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android