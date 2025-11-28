Скидки
22:45 Мск
«Мы отстой». Эдин Джеко высказался об игре «Фиорентины» после матча с АЕКом в ЛК

Нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко высказался об игре итальянской команды после матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций с греческим АЕКом (0:1).

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
0 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Гачинович – 35'    

«Не ожидал такого матча. Мы очень хорошо тренировались, тренер хорошо нас тактически подготовил. Первый тайм был немного лучше, создали несколько моментов, но потом забить стало сложнее. С нами что-то не так. Можно даже сказать, что мы отстой и не заслуживаем играть в этой футболке, это не проблема. Но если я играю дома, хочу, чтобы болельщик мне помогал, а не освистывал каждый раз, когда я теряю мяч. Нам нужно пройти через это вместе, этого недостаточно. Можно освистывать нас в конце игры, но во время матча нам нужна большая поддержка. Мы играем не очень хорошо, это правда, однако нам нужна дополнительная помощь», — приводит слова Джеко Sky Sport Italia.

«Фиорентина» заработала шесть очков и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. В Серии А «фиалки» занимают предпоследнее, 19-е место, с шестью очками.

