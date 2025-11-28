«Конец Слота близок». Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о главном тренере команды

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о главном тренере английской команды Арне Слоте.
«У «Ливерпуля» возникнут серьёзные проблемы с попаданием в четвёрку лучших в Премьер-лиге. Не верю, что эти проблемы можно решить быстро и легко. Ситуация настолько сложная, что клуб, безусловно, будет обсуждать позицию тренера. Конец Слота близок. Я никогда не думал, что до этого дойдёт после его блестящего сезона, но полагаю, его заслуги теперь исчерпаны. Многие уже с нетерпением ждут возвращения Юргена Клоппа. Если вы спросите болельщиков, многие наверняка скажут: «Это было бы нечто», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.
Поражение в среду 26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов от ПСВ со счётом 1:4 стало девятым для команды в нынешнем сезоне во всех турнирах.
- 28 ноября 2025
