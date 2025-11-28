Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Ман Сити» готов побороться с «МЮ» за покупку игрока стоимостью около £ 100 млн — DM

«Манчестер Сити» готов сделать полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона одной из своих главных трансферных целей на 2026 год. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «горожане» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». «Лесники» будут готовы рассмотреть предложения по трансферу 23-летнего игрока, если они будут в размере £ 100 млн (€ 114 млн).

В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

