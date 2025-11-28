Президент «Барселоны»: «Реал» стремится изгнать главу Ла Лиги и поставить своего человека

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что мадридский «Реал» во главе с Флорентино Пересом желает добиться отставки главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

«У меня были хорошие и плохие моменты во взаимоотношениях с Тебасом, но он порядочный человек, сталкивающийся с огромным давлением на своём посту. У нас нормальные отношения, а не привилегированные, к чему мы, конечно же, и не стремимся.

У «Реала» конфликт с Ла Лигой, они одержимы идеей изгнать его. Они хотят поставить на его место кого-то другого. Такая стратегия не внушает доверия. Если они избавятся от него, поставят кого-то другого, мне интересно, кого именно», — приводит слова Лапорты AS.

