Футбол Новости

Щенсны прокомментировал различия между «Арсеналом», «Барселоной» и «Ювентусом»

35-летний голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал различия между клубами, за которые он выступал в своей профессиональной карьере.

«Арсенал» — это красивый футбол, но без давления победы в лиге. «Рома» дала мне возможгость почувствовать вкус успеха. «Барселона» — чистое удовольствие играть. «Ювентус» — это ежедневный труд под максимальным давлением, там важны только победы, я научился быть его частью», — приводит слова Щенсны Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, но возобновил её в октябре, присоединившись к каталонскому клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле девять матчей, в которых пропустил 17 голов.

«Я побил рекорд «Барселоны» по содержанию жира в организме». Войцех Щенсны — о тренировках
