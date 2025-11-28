Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим назвал сроки восстановления Магуайра, Шешко и Куньи

Тренер «МЮ» Аморим назвал сроки восстановления Магуайра, Шешко и Куньи
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» высказался о нынешнем состоянии ряда игроков своей команды, рассказав о сроках восстановлениях защитника Гарри Магуайра и нападающих Матеуса Куньи и Беньямина Шешко.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Шешко потребуется немного больше времени, Гарри — столько же. Рассчитываю, что Матеус вернётся в следующем матче, а не в этом», — приводит слова Аморима Goal.com.

Кунья и Шешко на двоих забили три гола в нынешнем сезоне. Игроки перешли в «МЮ» в летнее трансферное окно за € 71,2 млн и € 76,5 млн.

После 12 сыгранных матчей «красные дьяволы» занимают 10-е место в таблице АПЛ, набрав 18 очков.

Новости. Футбол
