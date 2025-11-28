Тренер «МЮ» Аморим назвал сроки восстановления Магуайра, Шешко и Куньи
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» высказался о нынешнем состоянии ряда игроков своей команды, рассказав о сроках восстановлениях защитника Гарри Магуайра и нападающих Матеуса Куньи и Беньямина Шешко.
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Шешко потребуется немного больше времени, Гарри — столько же. Рассчитываю, что Матеус вернётся в следующем матче, а не в этом», — приводит слова Аморима Goal.com.
Кунья и Шешко на двоих забили три гола в нынешнем сезоне. Игроки перешли в «МЮ» в летнее трансферное окно за € 71,2 млн и € 76,5 млн.
После 12 сыгранных матчей «красные дьяволы» занимают 10-е место в таблице АПЛ, набрав 18 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
19:59
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:15
-
19:05
-
18:51
-
18:44
-
18:43
-
18:37
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:36