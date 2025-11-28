Скидки
«Я смог заменить Буффона». Щенсны — о выступлении в составе «Ювентуса»

35-летний голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о своей карьере в составе туринского «Ювентуса».

«Я смог заменить Буффона. Для вратаря не было более сложного испытания. Думал, что поиграю два или три года, а потом они начнут искать молодого игрока. Вместо этого я продолжал продлевать свой контракт, пока не стал самым возрастным игроком в «Ювентусе», с наибольшим количеством матчей, самым опытным, тем, вокруг которого они построили команду», — приводит слова Щенсны Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, но возобновил её в октябре, присоединившись к каталонскому клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле девять матчей, в которых пропустил 17 голов.

За «Ювентус» футболист выступал с 2017 по 2024 год. В составе туринского клуба игрок трижды становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок.

Комментарии
