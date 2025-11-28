«Okko переиграл «Матч ТВ». Орлов поздравил Стогниенко с победой в номинации от РАСК

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поздравил коллегу Владимира Стогниенко с победой в премии «Народный голос спорта» на торжественной церемонии Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).

«Хочу сказать, что важно очень, что Володя, возглавил Okko, который переиграл «Матч ТВ». Давайте поаплодируем, потому что он возглавляет, как у тебя называется (обращается к Стогниенко. Владимир ответил, что он шеф-редактор редакции. — Прим. «Чемпионата»). Шеф, ребята», — сказал Орлов, вручая статуэтку.

В финал премии, помимо Стогниенко, вышли два представителя «Матч ТВ». Это Константин Генич и Ольга Богословская.

Отметим, и Орлов, и Стогниенко работали на «Матч ТВ» ранее.