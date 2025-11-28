Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Okko переиграл «Матч ТВ». Орлов поздравил Стогниенко с победой в номинации от РАСК

«Okko переиграл «Матч ТВ». Орлов поздравил Стогниенко с победой в номинации от РАСК
Комментарии

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поздравил коллегу Владимира Стогниенко с победой в премии «Народный голос спорта» на торжественной церемонии Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).

«Хочу сказать, что важно очень, что Володя, возглавил Okko, который переиграл «Матч ТВ». Давайте поаплодируем, потому что он возглавляет, как у тебя называется (обращается к Стогниенко. Владимир ответил, что он шеф-редактор редакции. — Прим. «Чемпионата»). Шеф, ребята», — сказал Орлов, вручая статуэтку.

В финал премии, помимо Стогниенко, вышли два представителя «Матч ТВ». Это Константин Генич и Ольга Богословская.

Отметим, и Орлов, и Стогниенко работали на «Матч ТВ» ранее.

Материалы по теме
Стогниенко прокомментировал победу «Атлетико» над «Интером» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android