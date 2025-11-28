Скидки
Президент «Реала» попросил Алонсо о большей лояльности к Винисиусу — Cadena Ser

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обсудил с главным тренером команды Хаби Алонсо статус и роль крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в «Королевском клубе». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Cadena Ser Ману Карреньо.

«Если у мадридского «Реала» есть такой игрок, как Винисиус, нельзя заставлять его злиться. Президент Флорентино Перес объяснил это Хаби Алонсо. Игроки — это актив клуба, а тренер — нет», — сказал журналист.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский футболист недоволен Алонсо. Подчёркивалось, что из-за испанского тренера Винисиус не хочет продлевать контракт.

