УЕФА оштрафовал молодёжную команду «Карабаха» за поведение болельщика в матче с «Челси»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал молодёжную команду «Карабаха» за расистское поведение болельщика в матче с командой «Челси» до 19 лет в рамках Юношеской лиги УЕФА. Об этом сообщает Gaol.com. Встреча завершилась победой лондонского клуба со счётом 5:0.

Один из болельщиков азербайджанского клуба начал изображать обезьяну после гола нападающего Сола Гордона в ворота «Карабаха». Из-за этого молодёжная команда из Агдама была оштрафована на € 5 тыс.

Кроме того, «Карабаху» назначено условное наказание в виде проведения следующего домашнего матча при пустых трибунах. В случае повторения расистских инцидентов со стороны болельщиков в течение года санкция будет приведена в исполнение.