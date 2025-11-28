Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Черноморец — Шинник, результат матча 28 ноября 2025, счет 2:1, 21-й тур Первой лиги 2025/2026

Дубль Антонова помог «Черноморцу» победить «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Антонов – 17'     2:0 Антонов – 29'     2:1 Корнюшин – 41'    

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Черноморца» Антон Антонов на 17-й минуте. Он же удвоил преимущество хозяев на 29-й минуте. В конце первого тайма защитник «Шинника» Даниил Корнюшин сократил отставание и тем самым установил окончательный счёт в матче.

«Черноморец» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 проведённого матча. «Шинник» располагается на 11-й строчке, у команды 26 набранных очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (40 очков), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
