Дубль Антонова помог «Черноморцу» победить «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Черноморца» Антон Антонов на 17-й минуте. Он же удвоил преимущество хозяев на 29-й минуте. В конце первого тайма защитник «Шинника» Даниил Корнюшин сократил отставание и тем самым установил окончательный счёт в матче.

«Черноморец» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 проведённого матча. «Шинник» располагается на 11-й строчке, у команды 26 набранных очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (40 очков), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).