Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 28 ноября

Комментарии

Сегодня, 28 ноября, состоялся первый матч в рамках 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Результат матча Первой лиги 28 ноября:

«Черноморец» — «Шинник» — 2:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).

