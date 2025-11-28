Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим ответил, какая позиция в «Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении

Аморим ответил, какая позиция в «Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что команде нужен ещё футболист с качествами, как у нападающего Амада Диалло.

«Нам нужно время, чтобы улучшить характеристики команды. Говорю об этом весь последний год.

Приведу пример: в последней игре [с «Эвертоном»] нам нужен был футболист, как Амад [Диалло] с его правой ногой на стороне поля соперника, где он способен играть против 10 человек.

Именно эти характеристики мы постараемся развить со временем, чтобы стать лучшей командой. Пока что она ещё не подготовлена к такой игре. Как и любой команде, нам нужно время, чтобы развить нужные качества на каждой позиции», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Материалы по теме
11 футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом — The Sun

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android