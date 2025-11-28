Аморим ответил, какая позиция в «Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что команде нужен ещё футболист с качествами, как у нападающего Амада Диалло.

«Нам нужно время, чтобы улучшить характеристики команды. Говорю об этом весь последний год.

Приведу пример: в последней игре [с «Эвертоном»] нам нужен был футболист, как Амад [Диалло] с его правой ногой на стороне поля соперника, где он способен играть против 10 человек.

Именно эти характеристики мы постараемся развить со временем, чтобы стать лучшей командой. Пока что она ещё не подготовлена к такой игре. Как и любой команде, нам нужно время, чтобы развить нужные качества на каждой позиции», — приводит слова Аморима Sky Sports.

