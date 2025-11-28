Гвардиола ответил на вопрос о продлении контракта с одним из лидеров «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что будет рад, если 31-летний полузащитник Бернарду Силва продлит трудовое соглашение с «горожанами», заканчивающееся летом 2026 года. С зимы игрок сможет вести предварительные переговоры с другими командами.

«Желаю Бернарду всего наилучшего. Если он захочет остаться, я буду только рад. Но не обсуждаю с ним эту тему. Он здесь уже девять лет. Бернарду вместе с клубом решит, как будет лучше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За этот период он шесть раз выиграл английскую Премьер-лигу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: