«Краснодар» в клубном телеграм-канале поздравил главного тренера команды Мурада Мусаева с 200-м матчем во главе «быков». Юбилейной для специалиста стала игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Оренбургом» (4:0).

«Краснодар» поздравил Мурада Мусаева с 200-м матчем за клуб Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

При Мусаеве «быки» одержали 101 победу, 44 раза сыграли вничью и потерпели 55 поражений. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством специалиста стал чемпионом России, впервые в своей истории. Также Мусаев был признан лучшим тренером сезона-2024/2025.

После 16 туров чёрно-зелёные возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 34 очка. На втором месте идёт ЦСКА (33 очка). Замыкает тройку «Зенит» (33).