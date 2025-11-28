Скидки
«Реал» может купить полузащитника из Бундеслиги за € 13,5 млн — Defensa Central

Аудио-версия:
Мадридский «Реал» может выкупить у «Штутгарта» выпускника своей академии Чему Андреса за € 13,5 млн в 2026 году и за € 18 млн в 2027 году. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, интерес к 20-летнему полузащитнику проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал», однако последнее слово будет за «сливочными». В «Штутгарте» хотели бы сохранить игрока.

Андрес покинул систему мадридского клуба летом 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

«Реал» Мадрид рассматривает возвращение двух выпускников своей академии

Сколько стоят молодые футболисты:

