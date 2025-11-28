Заур Тедеев высказался перед матчем «Акрона» с «Пари НН» в 17-м туре РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался перед матчем 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Пари НН».

«Каждый футболист просто должен понимать, что впереди ещё много борьбы, ещё много надо доказывать. Прежде всего самому себе. Для того чтобы находиться высоко, нужно, скажем так, ещё больше трудиться. Вот это важно», — приводит слова Тедеева официальный телеграм-канал клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате России тольяттинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Пари НН» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе восемь набранных очков.