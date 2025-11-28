Скидки
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос может вернуться в Европу, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2026

Серхио Рамос может вернуться в Европу, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос может вернуться в Европу, чтобы сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает AS.

Бывший капитан мадридского «Реала» рассчитывает, что игра в европейском клубе позволит ему попасть в команду Луиса де ла Фуэнте. По информации издания, подобный образом поступил Эмерик Лапорт, перейдя из саудовского «Аль-Насра» в «Атлетик» из Бильбао.

В последний раз Рамос выступал за национальную команду в марте 2021 года, после чего пропустил три крупных турнира сборных: чемпионат Европы в 2021 и 2024 годах и чемпионат мира – 2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 15 матчей за клуб, в которых забил два гола.

