«Коринтианс» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Виктору Са — Globo

«Коринтианс» проявляет интерес к подписанию контракта с 31-летним нападающим «Краснодара» Виктором Са, сообщает Globo.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2026 года. Таким образом, игрок сможет вести предварительные переговоры по контракту уже в январе. Нападающий, заинтересованный в возвращении в Бразилию, получил запросы от других клубов страны и Ближнего Востока.

Чтобы иметь возможность подписать Виктора Са или любого другого игрока, «Коринтианс» должен будет снять запрет на трансферы, действующий с августа из-за долга в размере € 6,5 млн перед «Сантос Лагуна» за подписание защитника Феликса Торреса.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость нападающего составляет € 3 млн.