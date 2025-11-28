Скидки
Нападающий «Милана» близок к переходу в клуб АПЛ за € 30 млн — La Repubblica

Нападающий «Милана» близок к переходу в клуб АПЛ за € 30 млн — La Repubblica
«Сандерленд» готовит трансфер нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса за € 30 млн. Об этом сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, предложение английского клуба уже удовлетворило «россонери». «Сандерленд» хочет арендовать футболиста с обязательством выкупа в январе. На текущий момент «чёрные коты» работают над тем, чтобы убедить Хименеса присоединиться к ним.

В нынешнем сезоне нападающий «Милана» принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

