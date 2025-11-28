Вадим Евсеев эмоционально высказался о результатах «Черноморца» после его назначения

Главный тренер «Черноморца» из Новороссийска Вадим Евсеев высказался о результатах команды после матч 21-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (2:1).

«Когда в команду пришёл тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте [располагался в турнирной таблице]. Три очка было. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 [очков] за это время набрал «Факел», «Урал» – 21. На втором месте «Родина» – 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого ещё есть?» – сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.

«Черноморец» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 проведённого матча. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (40 очков), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).