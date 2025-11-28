Скидки
Главная Футбол Новости

Бразильский игрок ЦСКА Виктор рассказал, что для него самое сложное в адаптации в Москве

Аудио-версия:
Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил, есть ли что-то, к чему он продолжает адаптироваться в Москве. Футболист перешёл в стан красно-синих минувшим летом из клуба «Васко да Гама».

«Самым сложным пока остаётся язык. Если мы выбираемся куда-то одни в город, сталкиваемся с небольшими трудностями в разговорах и понимании речи. Но я стараюсь изучать язык и надеюсь, что смогу что-то говорить и понимать сам», — приводит слова Виктора пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Жоао Виктор назвал матч со «Спартаком» самым запоминающимся за время игры в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

