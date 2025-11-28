Скидки
22:45 Мск
Аль-Ахли — Аль-Кадисия, результат матча 28 ноября 2025, счет 3:3 (5:4 пен.), 1/4 финала Кубка Короля 2025/2026

«Аль-Ахли» обыграл «Аль-Кадисию» в серии пенальти в матче с шестью голами в Кубке Короля
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Ахли» из Джидды и «Аль-Кадисия» из Эль-Хубара. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:3 (5:4 пен.).

Кубок Короля . 1/4 финала
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 3
5 : 4
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Ретеги – 11'     0:2 Киньонес – 30'     1:2 Тони – 36'     1:3 Ретеги – 45+4'     2:3 Атаньяна – 61'     3:3 Кессье – 73'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Матео Ретеги на 11-й минуте. На 30-й минуте Хулиан Киньонес увеличил преимущество «Аль-Кадисии». На 36-й минуте форвард хозяев поля Айван Тони реализовал 11-метровый удар и забил первый гол своей команды. В конце первого тайма, на 45+6-й минуте, Ретеги оформил дубль ударом с пенальти.

Во втором тайме Валентен Атаньяна и Франк Кессье забили по голу на 61-й и 73-й минутах и сравняли счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Ахли».

В предыдущем раунде турнира «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Батин» со счётом 3:0, а клуб «Аль-Кадисия» выбил из турнира «Аль-Хазм» (3:1).

