Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Аль-Ахли» обыграл «Аль-Кадисию» в серии пенальти в матче с шестью голами в Кубке Короля

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Ахли» из Джидды и «Аль-Кадисия» из Эль-Хубара. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:3 (5:4 пен.).

Счёт в матче открыл нападающий гостей Матео Ретеги на 11-й минуте. На 30-й минуте Хулиан Киньонес увеличил преимущество «Аль-Кадисии». На 36-й минуте форвард хозяев поля Айван Тони реализовал 11-метровый удар и забил первый гол своей команды. В конце первого тайма, на 45+6-й минуте, Ретеги оформил дубль ударом с пенальти.

Во втором тайме Валентен Атаньяна и Франк Кессье забили по голу на 61-й и 73-й минутах и сравняли счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Ахли».

В предыдущем раунде турнира «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Батин» со счётом 3:0, а клуб «Аль-Кадисия» выбил из турнира «Аль-Хазм» (3:1).