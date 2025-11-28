Энрике — перед матчем «ПСЖ» с «Монако»: это будет матч уровня Лиги чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем 14-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в субботу 29 ноября.
Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Монако» много индивидуальных качеств. Они играют очень хорошо, мне нравится их стиль. Это команда, которая похожа на нашу. Не помню ни одного лёгкого матча среди тех, что мы играли в «Монако». Это будет матч уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.
После 13 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 20 очков.
Комментарии
