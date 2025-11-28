Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Энрике — перед матчем «ПСЖ» с «Монако»: это будет матч уровня Лиги чемпионов

Энрике — перед матчем «ПСЖ» с «Монако»: это будет матч уровня Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем 14-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в субботу 29 ноября.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
«У «Монако» много индивидуальных качеств. Они играют очень хорошо, мне нравится их стиль. Это команда, которая похожа на нашу. Не помню ни одного лёгкого матча среди тех, что мы играли в «Монако». Это будет матч уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 20 очков.

