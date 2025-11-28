Энрике — перед матчем «ПСЖ» с «Монако»: это будет матч уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем 14-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в субботу 29 ноября.

«У «Монако» много индивидуальных качеств. Они играют очень хорошо, мне нравится их стиль. Это команда, которая похожа на нашу. Не помню ни одного лёгкого матча среди тех, что мы играли в «Монако». Это будет матч уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 20 очков.