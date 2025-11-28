Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
«МЮ» может перехватить трансферную цель «Ман Сити» из клуба АПЛ — Caught Offside

«МЮ» может перехватить трансферную цель «Ман Сити» из клуба АПЛ — Caught Offside
«Манчестер Сити» по-прежнему проявляет интерес к правому защитнику «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, однако может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» не хотят продавать 23-летнего футболиста. Сам игрок также не стремится покинуть клуб. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» может попытаться подписать Ливраменто зимой. Наиболее вероятно, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сделают предложение по трансферу защитнику летом.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

