Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Флик сообщил, что Араухо пропустит матч с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проинформировал, что защитник Рональд Араухо пропустит матч 14-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (29 ноября) из-за кишечной инфекции.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
«У Араухо кишечная инфекция. Сегодня и завтра он вне доступа. В эмоциональном плане нам всем тяжело. Поражение в матче с «Челси» оказалось непростым. Думали, что сможем победить. Подходим с оптимизмом к следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Араухо сильно переживает из-за своего удаления в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). После его ухода с поля сине-гранатовые пропустили два мяча.

«Нужно с ним поговорить». Флик высказался об удалении Араухо в матче ЛЧ с «Челси»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

