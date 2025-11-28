Флик сообщил, что Араухо пропустит матч с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проинформировал, что защитник Рональд Араухо пропустит матч 14-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (29 ноября) из-за кишечной инфекции.

«У Араухо кишечная инфекция. Сегодня и завтра он вне доступа. В эмоциональном плане нам всем тяжело. Поражение в матче с «Челси» оказалось непростым. Думали, что сможем победить. Подходим с оптимизмом к следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Араухо сильно переживает из-за своего удаления в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). После его ухода с поля сине-гранатовые пропустили два мяча.

