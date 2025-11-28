Игрок «Гоу Эхед Иглс» оштрафован из-за насмешек над носом Штиллера в матче Лиги Европы
Нападающий «Гоу Эхед Иглс» Виктор Эдвардсен оштрафован на € 500 из-за издевательств над полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллера в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Немецкий клуб победил со счётом 4:0.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
0 : 4
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Левелинг – 20' 0:2 Левелинг – 35' 0:3 Эль-Ханнус – 59' 0:4 Буанани – 90+3'
Шведский форвард появился на поле на 71-й минуте, первым же действием сфолил на хавбеке Атакане Каразоре и спровоцировал Штиллера. Швед несколько раз, смотря на немца, указал на его нос.
«Между нами были сказаны и сделаны вещи, которые не уместны на футбольном поле. После матча я пошёл в раздевалку «Штутгарта», чтобы извиниться. Я образец для подражания и должен вести себя соответственно», – приводит слова Эдвардсена De Telegraaf.
