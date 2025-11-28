Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Жена Верона — о Месси: муж больше аргентинец, чем тот придурок, который живёт в Майами

Жена Верона — о Месси: муж больше аргентинец, чем тот придурок, который живёт в Майами
Аудио-версия:
Валентина Мартин, жена бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона раскритиковала президента федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа, а также нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Тот, что из Майами, продажный… А тот, кто вернулся, тот, кто сделал нас сильнее, единственный, у кого есть мужество в нужном месте, верю, он борется за то, чтобы сделать мир немного лучше. Муж больше аргентинец, чем тот придурок, который выиграл чемпионат мира и живёт в Майами, друг толстяка [Тапиа]. Долой мафиози из аргентинского футбола», — приводит слова Мартин Globo.

Конфликт произошёл из-за наложенного федерацией футбола Аргентины на «Эстудиантес» и президента клуба Хуана Себастьяна Верона наказания. Футболисты «Эстудиантеса» отвернулись от команды «Росарио Сентраль» во время прохождения последними чемпионского коридора.

Аргентина — Примера . Клаусура. 1/8 финала
23 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Росарио Сентраль
Росарио
Окончен
0 : 1
Эстудиантес ЛП
Ла-Плата
0:1 Сетре – 31'    
Удаления: нет / Amondarain – 90+1'

Игроки будут дисквалифицированы на два матча за этот жест. Президент клуба Верон был отстранён от любой спортивной деятельности на шесть месяцев.

