Жена Верона — о Месси: муж больше аргентинец, чем тот придурок, который живёт в Майами

Валентина Мартин, жена бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона раскритиковала президента федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа, а также нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Тот, что из Майами, продажный… А тот, кто вернулся, тот, кто сделал нас сильнее, единственный, у кого есть мужество в нужном месте, верю, он борется за то, чтобы сделать мир немного лучше. Муж больше аргентинец, чем тот придурок, который выиграл чемпионат мира и живёт в Майами, друг толстяка [Тапиа]. Долой мафиози из аргентинского футбола», — приводит слова Мартин Globo.

Конфликт произошёл из-за наложенного федерацией футбола Аргентины на «Эстудиантес» и президента клуба Хуана Себастьяна Верона наказания. Футболисты «Эстудиантеса» отвернулись от команды «Росарио Сентраль» во время прохождения последними чемпионского коридора.

Игроки будут дисквалифицированы на два матча за этот жест. Президент клуба Верон был отстранён от любой спортивной деятельности на шесть месяцев.