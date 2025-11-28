Стало известно, какие сомнения испытывает «Ливерпуль» относительно трансфера Семеньо

В «Ливерпуле» пытаются решить вопрос относительно периода, когда клубу будет целесообразнее приобрести нападающего Антуана Семеньо у «Борнмута». Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с покупкой футболиста зимой, поскольку он сможет заменить вингера Мохамеда Салаха, который отправится на Кубок Африки. Кроме того, Семеньо способен заменить 33-летнего игрока в долгосрочной перспективе.

Однако летом отступные в контракте ганского футболиста снизятся с £ 65 млн до £ 60 млн. При этом летом конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за подписание Семеньо способен составить «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

