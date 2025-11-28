Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси», «Сити» и «Арсенал» готовы побороться за 17-летнего игрока из Польши — TEAMtalk

«Челси», «Сити» и «Арсенал» готовы побороться за 17-летнего игрока из Польши — TEAMtalk
Аудио-версия:
Комментарии

Скауты «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала» следят за 17-летним нападающим польской «Ягеллонии» Оскаром Петушевским. Все три клуба провели предварительные переговоры с окружением футболиста и готовятся сделать официальное предложение в январское трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ягеллония» готова продать игрока за € 15 млн. В клубе считают, что эта сумма позволит безболезненно отпустить Петушевского уже зимой. Сам нападающий готов перейти в команду из АПЛ.

В нынешнем сезоне Петушевский принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление
Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android