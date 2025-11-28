«Челси», «Сити» и «Арсенал» готовы побороться за 17-летнего игрока из Польши — TEAMtalk

Скауты «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала» следят за 17-летним нападающим польской «Ягеллонии» Оскаром Петушевским. Все три клуба провели предварительные переговоры с окружением футболиста и готовятся сделать официальное предложение в январское трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ягеллония» готова продать игрока за € 15 млн. В клубе считают, что эта сумма позволит безболезненно отпустить Петушевского уже зимой. Сам нападающий готов перейти в команду из АПЛ.

В нынешнем сезоне Петушевский принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

