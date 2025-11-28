Скидки
Аморим — о результатах «Манчестер Юнайтед»: у нас должно быть больше очков

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

«Думаю, если смотреть на игры, у нас должно быть больше очков. Потому что в некоторых встречах мы контролировали ход матча, в некоторых имели преимущество, а потом теряли его. Это очень разочаровывает и расстраивает, особенно последняя игра с «Эвертоном». Нам нужно готовиться к следующей игре, и мы должны понимать, что в нынешнем сезоне в лиге всё может измениться очень быстро. Так что давайте снова начнём и сосредоточимся на следующей [встрече]», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 29 очков.

