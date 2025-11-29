Стали известны семь клубов, которые вправе купить Гирасси за € 50 млн летом — Sky Sport

У нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси есть пункт о выкупе за € 50 млн, который вступит в силу летом 2026 года. Однако этот пункт действует только в отношении мадридского «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, 29-летний футболист хочет выигрывать трофеи, поэтому примет решение, исходя из результатов «Боруссии», и рассмотрит возможность перехода только в топ-клуб. Ранее Гирасси уже отказался от зарплаты в € 20 млн в год, которые ему предлагал «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: