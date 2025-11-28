Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дастан Сатпаев — третий самый молодой футболист с голом в ЛЧ после Ямаля и Фати

Дастан Сатпаев — третий самый молодой футболист с голом в ЛЧ после Ямаля и Фати
Комментарии

Форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет и 106 дней) после нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля (17 лет и 68 дней) и Ансу Фати (17 лет и 40 дней). Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.

Форвард казахстанской команды поразил ворота «Копенгагена» (3:2) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сатпаев отличился на 81-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26'     2:0 Дж. Ларссон – 59'     3:0 Роберт – 73'     3:1 Сатпаев – 81'     3:2 Байбек – 90'    

Напомним, летом 2026 года нападающий станет футболистом «Челси». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего игрока составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лауреатом государственной премии «Дарын»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android