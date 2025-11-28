Дастан Сатпаев — третий самый молодой футболист с голом в ЛЧ после Ямаля и Фати

Форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет и 106 дней) после нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля (17 лет и 68 дней) и Ансу Фати (17 лет и 40 дней). Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.

Форвард казахстанской команды поразил ворота «Копенгагена» (3:2) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сатпаев отличился на 81-й минуте.

Напомним, летом 2026 года нападающий станет футболистом «Челси». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего игрока составляет € 3 млн.

