Дастан Сатпаев — третий самый молодой футболист с голом в ЛЧ после Ямаля и Фати
Форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет и 106 дней) после нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля (17 лет и 68 дней) и Ансу Фати (17 лет и 40 дней). Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.
Форвард казахстанской команды поразил ворота «Копенгагена» (3:2) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сатпаев отличился на 81-й минуте.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26' 2:0 Дж. Ларссон – 59' 3:0 Роберт – 73' 3:1 Сатпаев – 81' 3:2 Байбек – 90'
Напомним, летом 2026 года нападающий станет футболистом «Челси». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего игрока составляет € 3 млн.
Сколько стоят молодые футболисты:
